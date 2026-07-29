Já foi autopsiado corpo de médica de VFX que morreu num acidente em Formentera

A médica Rita Rebelo, especialista em Otorrinolaringologia da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULSET), natural de Viseu, que exercia funções no Hospital Vila Franca de Xira, morreu no dia 22 de Julho, na sequência de um acidente de viação ocorrido na ilha espanhola de Formentera. Na mesma colisão, perdeu também a vida Teresa Pinheiro, médica interna de Neurocirurgia da Unidade Local de Saúde São José, em Lisboa.

As duas médicas internas, de 31 e 32 anos, estavam de férias e integraram um grupo de oito médicos, colegas do curso de medicina da Nova Medical School. Estavam no arquipélago das Baleares para celebrar o final de uma etapa da formação médica. Enquanto quatro seguiram de automóvel, Rita Rebelo e Teresa Pinheiro optaram por alugar uma mota para percorrer a ilha.

O acidente ocorreu cerca das 11h20, na estrada que liga La Savina a Es Pujols, junto ao Parque Natural de Ses Salines. Por motivos que estão ainda a ser apurados pela Guardia Civil espanhola, a mota em que seguiam colidiu com um táxi. Uma das médicas morreu no local. A outra entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistida pelas equipas de emergência, que realizaram manobras de reanimação, sem sucesso. O óbito acabaria por ser declarado ainda no local do acidente.

A morte de Rita Rebelo foi confirmada pela Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, que manifestou “profunda tristeza e consternação” pelo falecimento da médica especialista, apresentando condolências à família, amigos e colegas. Também a Ordem dos Médicos lamentou a perda de duas jovens médicas que tinham recentemente concluído uma importante etapa das suas carreiras.

O Ministério da Saúde, tutelado por Ana Paula Martins, transmitiu o seu pesar e destacou que “as duas médicas iniciavam um percurso profissional dedicado ao cuidado dos outros, colocando o seu conhecimento e a sua vocação ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e dos seus doentes”.

Os corpos das duas médicas foram autopsiados sexta-feira, dia 24 de Julho, no gabinete médico-legal, em Ibiza, mas a sua transladação ainda não tinha sido autorizada até ao fecho desta edição.