Militar natural da Barquinha é o novo comandante do navio Sines
O capitão-tenente André Seixas Nunes, natural de Vila Nova da Barquinha, assumiu no dia 28 de Julho o comando do Navio da República Portuguesa Sines.
O capitão-tenente André Seixas Nunes, natural de Vila Nova da Barquinha, assumiu no dia 28 de Julho o comando do Navio da República Portuguesa (NRP) Sines. A cerimónia de entrega de comando decorreu a bordo do navio, na Base Naval de Lisboa, e foi presidida pelo comandante naval, vice-almirante José Rafael Salvado de Figueiredo.
André Seixas Nunes nasceu em Vila Nova da Barquinha há 40 anos e ingressou na Escola Naval em 2004. Ao longo da carreira desempenhou diversas funções no mar e em terra, assumindo agora, com especial motivação, o comando do NRP Sines, informou a Marinha Portuguesa. O navio patrulha oceânico Sines foi construído nos estaleiros do consórcio West Sea/Edisoft, em Viana do Castelo, e integrou o efectivo da Armada em Julho de 2018.