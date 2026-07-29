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Sociedade | 29-07-2026 20:35

Militar natural da Barquinha é o novo comandante do navio Sines

Militar natural da Barquinha é o novo comandante do navio Sines
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O capitão-tenente André Seixas Nunes, natural de Vila Nova da Barquinha, assumiu no dia 28 de Julho o comando do Navio da República Portuguesa Sines.

O capitão-tenente André Seixas Nunes, natural de Vila Nova da Barquinha, assumiu no dia 28 de Julho o comando do Navio da República Portuguesa (NRP) Sines. A cerimónia de entrega de comando decorreu a bordo do navio, na Base Naval de Lisboa, e foi presidida pelo comandante naval, vice-almirante José Rafael Salvado de Figueiredo.

André Seixas Nunes nasceu em Vila Nova da Barquinha há 40 anos e ingressou na Escola Naval em 2004. Ao longo da carreira desempenhou diversas funções no mar e em terra, assumindo agora, com especial motivação, o comando do NRP Sines, informou a Marinha Portuguesa. O navio patrulha oceânico Sines foi construído nos estaleiros do consórcio West Sea/Edisoft, em Viana do Castelo, e integrou o efectivo da Armada em Julho de 2018.

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