Ourém entre os municípios apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian

Ourém está entre os municípios abrangidos pelo fundo extraordinário de cinco milhões de euros criado pela Fundação Calouste Gulbenkian para apoiar os territórios afectados pela tempestade Kristin, que atingiu o país em Janeiro. A fundação anunciou o apoio a 21 projectos, maioritariamente promovidos por associações da sociedade civil, destinados à recuperação de equipamentos comunitários e de infra-estruturas culturais, desportivas e sociais danificadas pelo temporal.

Além de Ourém, no distrito de Santarém, foram contemplados projectos nos municípios de Leiria, Marinha Grande, Batalha e Pombal, no distrito de Leiria, Fundão, no distrito de Castelo Branco, Coimbra e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. O apoio foi definido em articulação com a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro e com entidades locais, procurando responder às necessidades identificadas no terreno e acelerar a recuperação de espaços essenciais à vida das comunidades.

Em Ourém, a inclusão no programa confirma a dimensão dos danos provocados pela tempestade e a necessidade de garantir meios para que associações e instituições locais possam recuperar instalações, retomar actividades e manter as respostas prestadas à população. O fundo da Gulbenkian pretende evitar que os prejuízos causados pelo mau tempo comprometam, durante largos meses, o funcionamento de estruturas com importância social, cultural e desportiva nos concelhos atingidos.