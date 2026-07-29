PSP apreende arsenal de armas de fogo no Entroncamento

A PSP do Entroncamento, com o apoio do Núcleo de Armas e Explosivos, efectuou na última semana diversas acções de prevenção e repressão criminal, tendo, numa das operações, apreendido 35 armas de fogo, 4 armas brancas e diversas munições e cartuchos de vários calibres. As apreensões ocorreram durante uma investigação relacionada com a prática do crime de ameaça agravada, tendo sido desenvolvidas diligências que culminaram na realização de buscas domiciliárias e não domiciliárias. As autoridades apuraram ainda que algumas das armas relacionadas com o processo estavam fora do território nacional, o que levou à articulação com as autoridades espanholas, tendo sido possível localizar e apreender mais duas armas de fogo.

Já no âmbito de um processo de violência doméstica, a PSP deu cumprimento a um mandado de detenção, tendo sido aplicado ao arguido, após apresentação à autoridade Judiciária, a medida de afastamento da residência da vítima.

Ainda no decurso da actividade operacional da PSP do Entroncamento, na sequência de duas ocorrências relacionadas com furtos no interior de veículo e numa superfície comercial, os agentes procederam a diligências imediatas, tendo efectuado buscas domiciliarias que resultaram na recuperação de diverso material furtado e na identificação dos suspeitos. Foi também apreendido um veículo por suspeita de falsificação de matrículas.