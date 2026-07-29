Regulamento do estacionamento pago em VFX contou com mais de 400 participações na consulta pública

A proposta de Regulamento Municipal de Mobilidade e Estacionamento que a Câmara de Vila Franca de Xira enviou para consulta pública e que prevê a expansão do estacionamento tarifado e a criação de novas regras para residentes, empresas e utilizadores ocasionais contou com 417 participações.

A informação foi avançada a O MIRANTE pela autarquia que está agora a analisar os contributos enviados no âmbito da consulta pública que terminou dia 16 de Julho.

A proposta, aprovada em reunião de câmara, cria quatro zonas distintas - vermelha, amarela, verde e azul - com diferentes tempos máximos de permanência e tarifas. Nas áreas de maior pressão automóvel, classificadas como zona vermelha, o estacionamento ficará limitado a duas horas e terá um custo máximo previsto de 3,20€.

Já as zonas amarela e verde terão permanência máxima de quatro horas, com um custo de quatro euros para as quatro horas da zona amarela e máximo de 2,40€ na zona verde. A zona azul será orientada para estacionamento prolongado e bilhetes diários, a custarem até um euro. O regulamento introduz ainda a ideia de conceder dísticos de residente e empresa, com limites por fogo e por estabelecimento, mas exclui ambos da zona vermelha.

O regulamento prevê até 3 dísticos de residente por habitação, com a possibilidade de um quarto dístico em situações justificadas, com a validade de um ano e que custam entre 12 euros por ano (para um dístico) ou 150 euros por ano, para três dísticos. Há, no entanto, limites globais de dísticos disponíveis: 750 para VFX, 2.182 para Alverca e 1.333 para a Póvoa de Santa Iria. As empresas também podem requisitar um dístico pagando 30 euros por mês. Quem quiser pagar por um lugar privativo numa determinada rua pode fazê-lo, pagando 2.000 euros por ano na zona vermelha, 1.700€ na amarela e 1.500€ na zona azul.

As áreas abrangidas pelo estacionamento tarifado são a zona antiga da Póvoa de Santa Iria e áreas perto da Quinta da Piedade, toda a zona central de Alverca do Ribatejo e a maioria do núcleo urbano da cidade de Vila Franca de Xira. Ao todo, prevê-se a criação de 882 lugares tarifados em VFX, 3.193 em Alverca e 1.882 na Póvoa de Santa Iria.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE