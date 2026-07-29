Sociedade | 29-07-2026 12:00
Último Recurso promove encontro na SRO de Santarém
A Sociedade Recreativa Operária de Santarém acolhe na sexta-feira, 31 de Julho, pelas 18h00, uma reunião comunitária promovida pela organização Último Recurso, inserida no projecto "No Plans, No Future".
A Sociedade Recreativa Operária de Santarém acolhe na sexta-feira, 31 de Julho, pelas 18h00, uma reunião comunitária promovida pela organização Último Recurso, inserida no projecto "No Plans, No Future". A entrada é livre e as inscrições podem ser feitas aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn19uEKlUe-4dvzyNVlcF0mDTGWBUkMcDsCAKrCxFzxtGO4A/viewform.
“Face ao risco e às consequências da falta de um Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) aprovado, a população local vai reunir-se para debater os impactos desta inacção e redigir, de forma conjunta, uma carta aberta dirigida ao município, exigindo celeridade no desenvolvimento e aprovação do plano”, diz a organização em comunicado.
A Último Recurso - que se apresenta como uma “organização de justiça climática liderada por jovens que usa o poder da Lei para responsabilizar governos e empresas” - lançou também no seu website uma ferramenta digital que permite a qualquer pessoa verificar a situação do seu município em relação aos PMACs e submeter uma reclamação directa de forma imediata (https://ultimorecurso.pt/pt/pt-pmacs/).
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