Aveiras de Cima tem novo parque com 73 lugares no centro da vila

O novo parque de estacionamento em Aveiras de Cima está praticamente concluído e vai disponibilizar 73 lugares para veículos ligeiros no centro da vila. A obra representa um investimento de cerca de 157 mil euros por parte da Câmara de Azambuja.

O parque está localizado na Travessa da Fonte Santa, com acesso pela Rua António Amaro dos Santos, e ocupa uma área aproximada de 2.950 metros quadrados. A autarquia considera que o novo equipamento vai contribuir para melhorar a mobilidade, ordenar o trânsito e reduzir as dificuldades de estacionamento numa das zonas mais movimentadas daquela vila.

Os trabalhos incluíram a modelação do terreno, a instalação de um sistema de drenagem das águas pluviais e a pavimentação betuminosa de toda a área. Foi também consolidado o talude existente no limite sul do terreno, através da colocação de pedra calcária e da construção de um pequeno muro de suporte, uma intervenção destinada a garantir maior estabilidade e a integrar a obra no espaço envolvente.

A empreitada encontra-se agora na fase dos acabamentos. Falta executar a marcação dos lugares no pavimento e instalar a sinalização vertical e horizontal, trabalhos considerados essenciais para garantir a segurança e o conforto dos utilizadores.