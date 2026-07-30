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Sociedade | 30-07-2026 16:38

Benavente prepara cinco dias de festa em honra de Nossa Senhora da Paz

Benavente prepara cinco dias de festa em honra de Nossa Senhora da Paz
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A devoção a Nossa Senhora da Paz e o envolvimento de familiares e amigos sustentam uma celebração que procura adaptar a tradição ao crescimento e às mudanças da vila.

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz começam amanhã, 31 de Julho, em Benavente, com cinco dias de cerimónias religiosas, concertos, largadas de toiros, quermesse, fogo-de-artifício e momentos de convívio.
Por detrás do programa está quase um ano de preparação da comissão presidida por Pedro Torrezão, juiz da festa, que define o processo como uma prova de resistência. “Não é um ‘sprint’, é uma maratona”, afirma, recordando o trabalho desenvolvido desde a nomeação, em Agosto, para angariar recursos através do bar, das Tasquinhas e de outras iniciativas realizadas ao longo do ano.
A comissão integra ainda Paulo Carvalho, tesoureiro, e Luís Oliveira, secretário, embora as tarefas sejam repartidas entre todos. “Somos poucos, apesar de termos bastante apoio”, reconhece Pedro Torrezão, destacando a disponibilidade das famílias e dos amigos que se associam à organização.
Para o responsável, o que distingue as festas é “o carinho pela terra” e a devoção a Nossa Senhora da Paz. A programação foi pensada para diferentes públicos, combinando propostas de maior projecção com artistas e grupos ligados à região.
Pedro Torrezão considera que o crescimento de Benavente obriga também a rever algumas práticas antigas, nomeadamente as regras tradicionais para a escolha dos futuros juízes. O objectivo, sublinha, é manter a identidade da celebração, permitindo que esta acompanhe as transformações da comunidade.
No plano musical, The Pilinha abre o cartaz na sexta-feira, 31 de Julho, seguindo-se HMB e DJ Africangroove no sábado, Diogo Videira e Matay no domingo, Tara Perdida e DJ Viegas na segunda-feira e Bandidos do Cante no encerramento, na terça-feira.
A procissão das velas realiza-se no sábado, às 21h30, enquanto a procissão em honra de Nossa Senhora da Paz está marcada para domingo, 2 de Agosto, às 17h00. As festas prolongam-se até terça-feira, 4 de Agosto.

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