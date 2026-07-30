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Sociedade | 30-07-2026 16:39

Campo sintético em Torres Novas encerrado para manutenção

Campo sintético em Torres Novas encerrado para manutenção
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Campo de futebol do Largo General Humberto Delgado está encerrado desde 29 de Julho para trabalhos de manutenção. Autarquia não adianta data para a reabertura do espaço.

O campo de futebol sintético do Largo General Humberto Delgado, em Torres Novas, foi temporariamente encerrado devido à necessidade de realizar trabalhos de manutenção considerados essenciais para garantir a segurança dos utilizadores.
Segundo informação divulgada pelo vereador Francisco Dinis, o encerramento entrou em vigor na quarta-feira, 29 de Julho, e deverá manter-se até que o problema esteja resolvido. Em causa está, nomeadamente, a necessidade de fixar uma das balizas do recinto.
A Câmara de Torres Novas refere que a intervenção pretende assegurar a qualidade e o bom funcionamento do equipamento desportivo, não indicando, para já, uma data para a reabertura. A autarquia agradece a compreensão dos utilizadores e garante estar a trabalhar para que o espaço volte a funcionar em melhores condições.

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