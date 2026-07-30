Campo sintético em Torres Novas encerrado para manutenção
Campo de futebol do Largo General Humberto Delgado está encerrado desde 29 de Julho para trabalhos de manutenção. Autarquia não adianta data para a reabertura do espaço.
O campo de futebol sintético do Largo General Humberto Delgado, em Torres Novas, foi temporariamente encerrado devido à necessidade de realizar trabalhos de manutenção considerados essenciais para garantir a segurança dos utilizadores.
Segundo informação divulgada pelo vereador Francisco Dinis, o encerramento entrou em vigor na quarta-feira, 29 de Julho, e deverá manter-se até que o problema esteja resolvido. Em causa está, nomeadamente, a necessidade de fixar uma das balizas do recinto.
A Câmara de Torres Novas refere que a intervenção pretende assegurar a qualidade e o bom funcionamento do equipamento desportivo, não indicando, para já, uma data para a reabertura. A autarquia agradece a compreensão dos utilizadores e garante estar a trabalhar para que o espaço volte a funcionar em melhores condições.