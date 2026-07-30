Campo sintético em Torres Novas encerrado para manutenção

O campo de futebol sintético do Largo General Humberto Delgado, em Torres Novas, foi temporariamente encerrado devido à necessidade de realizar trabalhos de manutenção considerados essenciais para garantir a segurança dos utilizadores.

Segundo informação divulgada pelo vereador Francisco Dinis, o encerramento entrou em vigor na quarta-feira, 29 de Julho, e deverá manter-se até que o problema esteja resolvido. Em causa está, nomeadamente, a necessidade de fixar uma das balizas do recinto.

A Câmara de Torres Novas refere que a intervenção pretende assegurar a qualidade e o bom funcionamento do equipamento desportivo, não indicando, para já, uma data para a reabertura. A autarquia agradece a compreensão dos utilizadores e garante estar a trabalhar para que o espaço volte a funcionar em melhores condições.