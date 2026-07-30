Detido com haxixe, sabres e faca em Vila Franca de Xira

Um jovem de 19 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira por suspeitas da prática dos crimes de tráfico de droga e posse de arma proibida.

A detenção ocorreu no dia 28 de Julho, durante uma acção de policiamento de proximidade.

Segundo a PSP, os agentes detectaram um indivíduo a consumir o que aparentava ser produto estupefaciente. Abordado pelos polícias, o jovem confirmou o consumo, tendo a revista de segurança permitido apreender três embalagens com produto suspeito de ser haxixe.

Após análise, o produto apreendido correspondeu a 19,24 doses individuais de haxixe, o que motivou a detenção do suspeito por tráfico de droga.

Na sequência da investigação foi realizada uma busca domiciliária, durante a qual a PSP apreendeu cinco euros em numerário, uma soqueira, quatro sabres, uma faca de mato, uma faca de abertura automática, um machado, sete cartuchos de diferentes calibres, dois passa-montanhas e duas garrafas de nitrogénio.

Após as diligências policiais, o jovem foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.