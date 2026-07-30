uma parceria com o Jornal Expresso
30/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-07-2026 16:39

Detido com haxixe, sabres e faca em Vila Franca de Xira

Detido com haxixe, sabres e faca em Vila Franca de Xira
Foto: PSP
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

PSP apreendeu quase 20 doses de haxixe e várias armas proibidas, incluindo sabres, uma soqueira, uma faca de abertura automática e um machado.

Um jovem de 19 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira por suspeitas da prática dos crimes de tráfico de droga e posse de arma proibida.
A detenção ocorreu no dia 28 de Julho, durante uma acção de policiamento de proximidade.
Segundo a PSP, os agentes detectaram um indivíduo a consumir o que aparentava ser produto estupefaciente. Abordado pelos polícias, o jovem confirmou o consumo, tendo a revista de segurança permitido apreender três embalagens com produto suspeito de ser haxixe.
Após análise, o produto apreendido correspondeu a 19,24 doses individuais de haxixe, o que motivou a detenção do suspeito por tráfico de droga.
Na sequência da investigação foi realizada uma busca domiciliária, durante a qual a PSP apreendeu cinco euros em numerário, uma soqueira, quatro sabres, uma faca de mato, uma faca de abertura automática, um machado, sete cartuchos de diferentes calibres, dois passa-montanhas e duas garrafas de nitrogénio.
Após as diligências policiais, o jovem foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região