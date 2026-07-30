Encontro para reforçar literacia em saúde na Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai promover, no dia 8 de Setembro, o 1.º Encontro de Literacia em Saúde, uma iniciativa destinada a debater a importância do conhecimento na prevenção da doença, na utilização dos serviços e na tomada de decisões relacionadas com a saúde. O encontro realiza-se no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém e é organizado pelo Grupo de Trabalho para a Operacionalização do Plano de Literacia em Saúde da ULS Lezíria, com o apoio daquela instituição de ensino e da Rede Académica de Literacia em Saúde.

Sob o lema “Conhecimento que capacita. Literacia que transforma”, a iniciativa assinala o Dia Internacional da Literacia em Saúde e pretende afirmar-se como um espaço de reflexão, partilha de experiências e divulgação de boas práticas. O programa vai integrar conferências, mesas-redondas e apresentações de projectos desenvolvidos na ULS Lezíria, procurando promover o debate sobre os desafios existentes nesta área e as respostas necessárias para aumentar a capacidade dos cidadãos compreenderem informação relacionada com a saúde. A literacia em saúde é considerada essencial para que as pessoas possam avaliar melhor os riscos, seguir indicações clínicas, adoptar comportamentos preventivos e recorrer de forma mais adequada aos diferentes serviços disponíveis. O reforço destas competências pode também contribuir para cuidados mais acessíveis, participados e centrados nas necessidades de cada cidadão. O programa completo e as inscrições serão divulgados posteriormente. A organização apela aos interessados para reservarem a data e acompanharem os canais de comunicação da ULS Lezíria.