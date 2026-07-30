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Sociedade | 30-07-2026 13:01

Hospitalização domiciliária chega à Misericórdia de Vila Franca de Xira

Hospitalização domiciliária chega à Misericórdia de Vila Franca de Xira
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Misericórdia de Vila Franca de Xira e a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo assinaram um protocolo que permitirá prestar cuidados hospitalares aos residentes das estruturas residenciais para pessoas idosas sem necessidade de internamento, sempre que a situação clínica o permita.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira e a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS Estuário do Tejo) assinaram um protocolo de articulação para a hospitalização domiciliária nas estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) da instituição. O acordo visa aproximar os cuidados hospitalares dos residentes, evitando deslocações e internamentos sempre que as condições clínicas o permitam.
Segundo as entidades, a hospitalização domiciliária representa uma mudança de paradigma na prestação de cuidados de saúde, permitindo tratar os doentes no seu local de residência com a mesma segurança e qualidade dos cuidados hospitalares. O objectivo passa por reduzir os riscos associados ao internamento, assegurar uma resposta mais humanizada e garantir a continuidade dos cuidados num ambiente familiar para os residentes.
O provedor da Misericórdia de Vila Franca de Xira, Armando Jorge de Carvalho, considera que o protocolo demonstra que "os melhores cuidados de saúde nascem da colaboração entre instituições", sublinhando que a cooperação entre o sector social e o Serviço Nacional de Saúde beneficia directamente os utentes.
Também o director técnico da Residência Sénior Sant'Ana da Misericórdia, Filipe Macedo, considera que o acordo representa "um compromisso com a qualidade dos cuidados" prestados aos residentes, permitindo uma resposta mais célere, segura e humanizada às suas necessidades.

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