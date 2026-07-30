Moto churrasco solidário para ajudar Constança em Almeirim

O Moto‑Churrasco Solidário “Ajudar a Constança”, organizado pelos Veteranos Aliança Motard – Senhores de Si, vai no parque de estacionamento do Centro Coordenador de Transportes de Almeirim, no dia 8 de Agosto, a partir das 13h00, para apoiar Constança Pinho, residente em Fazendas de Almeirim. Constança sofre de Síndrome de Rett, uma doença rara de origem genética que provoca regressão neurológica, perda de fala, dificuldades motoras e crises epilépticas.

A jovem depende totalmente da mãe, Inês Pinho, que tem enfrentado despesas elevadas com terapias, equipamentos adaptados e acompanhamento clínico especializado. O evento solidário inclui sopa e sandes de porco no espeto, com todos os lucros a reverter para os tratamentos da menina. A iniciativa pretende reforçar a corrente de apoio que a comunidade tem vindo a construir, através de recolhas de tampas, concertos solidários e campanhas locais que ajudam a família a suportar custos que chegam facilmente aos milhares de euros anuais.