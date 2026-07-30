Polícia agredido com um barrote na estação de Alhandra
Um homem de 31 anos foi detido pela PSP por suspeitas de ter agredido um agente da polícia com um barrote de madeira na estação ferroviária de Alhandra. O ataque ocorreu quando o polícia, já fora de serviço, aguardava o comboio, tendo a vítima necessitado de tratamento hospitalar.
Um homem de 31 anos foi detido pela PSP por suspeitas da prática do crime de ofensa à integridade física qualificada, na sequência da agressão a um polícia, ocorrida no dia 2 de Julho, na estação de comboio de Alhandra.
A detenção foi efectuada no dia 27 de Julho, pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária.
Segundo a PSP, o agente, que já se encontrava fora de serviço, aguardava o comboio quando ouviu um ruído atrás de si e se deparou com um homem empunhando um barrote de madeira ao nível da cabeça, tentando atingi-lo. O polícia conseguiu desviar-se parcialmente do golpe, mas acabou por ser atingido com violência numa perna, caindo ao chão.
Apesar das lesões, levantou-se, identificou-se como agente da PSP e ordenou ao suspeito que largasse o barrote. De acordo com a polícia, o homem ignorou as ordens, continuou a avançar na direcção do agente e proferiu ameaças verbais. Perante a situação, o polícia efectuou um disparo de advertência, levando o suspeito a fugir do local e a abandonar o barrote junto à linha férrea.
O agente ainda tentou perseguir o agressor, mas as dores e os ferimentos impediram-no de continuar, tendo necessitado de receber tratamento hospitalar.
A investigação permitiu identificar o suspeito, que, segundo a PSP, está associado a diversas ocorrências criminais, incluindo quase duas dezenas de crimes contra a integridade física, alguns dos quais praticados com elevados níveis de violência, além de outros ilícitos relacionados com crimes contra o património.
O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial desconhecendo-se ao momento as medidas de coacção que foram aplicadas.