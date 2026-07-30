Polícia agredido com um barrote na estação de Alhandra

Um homem de 31 anos foi detido pela PSP por suspeitas da prática do crime de ofensa à integridade física qualificada, na sequência da agressão a um polícia, ocorrida no dia 2 de Julho, na estação de comboio de Alhandra.

A detenção foi efectuada no dia 27 de Julho, pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária.

Segundo a PSP, o agente, que já se encontrava fora de serviço, aguardava o comboio quando ouviu um ruído atrás de si e se deparou com um homem empunhando um barrote de madeira ao nível da cabeça, tentando atingi-lo. O polícia conseguiu desviar-se parcialmente do golpe, mas acabou por ser atingido com violência numa perna, caindo ao chão.

Apesar das lesões, levantou-se, identificou-se como agente da PSP e ordenou ao suspeito que largasse o barrote. De acordo com a polícia, o homem ignorou as ordens, continuou a avançar na direcção do agente e proferiu ameaças verbais. Perante a situação, o polícia efectuou um disparo de advertência, levando o suspeito a fugir do local e a abandonar o barrote junto à linha férrea.

O agente ainda tentou perseguir o agressor, mas as dores e os ferimentos impediram-no de continuar, tendo necessitado de receber tratamento hospitalar.

A investigação permitiu identificar o suspeito, que, segundo a PSP, está associado a diversas ocorrências criminais, incluindo quase duas dezenas de crimes contra a integridade física, alguns dos quais praticados com elevados níveis de violência, além de outros ilícitos relacionados com crimes contra o património.

O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial desconhecendo-se ao momento as medidas de coacção que foram aplicadas.