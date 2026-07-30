Praga de percevejos obriga a realojar alunos da Escola de Polícia em Torres Novas

Uma infestação de percevejos na Escola Prática da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Torres Novas, levou ao encerramento de vários quartos e à transferência de alunos para outros alojamentos. A presença dos insectos foi identificada no denominado Alojamento A, onde decorre actualmente um curso de formação de agentes com cerca de 650 formandos.



Numa primeira fase foram encerrados três quartos para a realização de trabalhos de desinfestação, tendo os alunos sido realojados noutros espaços do estabelecimento de ensino. A PSP confirmou que a situação se mantém a ser monitorizada e que estão a ser realizadas intervenções para impedir que a praga se alastre a outras zonas da escola.



Não foi divulgado o número de alunos afectados nem se a ocorrência provocou alterações no normal funcionamento das actividades lectivas.



Os percevejos são insectos parasitas que se alimentam de sangue, sobretudo durante a noite, e que se alojam frequentemente em colchões, camas, móveis e fendas. Embora não sejam conhecidos por transmitir doenças, as picadas podem provocar comichão, reacções alérgicas e perturbações do sono.



A Escola Prática da PSP, em Torres Novas, é o principal centro de formação de agentes daquela força policial. O curso actualmente em funcionamento começou em Junho e recebeu cerca de 650 alunos, seleccionados entre mais de quatro mil candidatos.