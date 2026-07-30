PSP detém sete condutores por crimes rodoviários em quatro dias em VFX

A PSP deteve sete homens por crimes rodoviários entre os dias 25 e 28 de Julho no concelho de Vila Franca de Xira. Cinco dos detidos conduziam sob o efeito do álcool e dois não possuíam carta de condução.

As detenções ocorreram durante acções de fiscalização rodoviária realizadas nas freguesias de Alverca do Ribatejo, Alhandra e Vila Franca de Xira.

No dia 25 de Julho, a PSP deteve, em Alverca do Ribatejo, um homem de 28 anos que apresentou uma taxa de álcool no sangue de 1,79 g/l. No mesmo dia, em Alhandra, foi detido um homem de 52 anos com uma taxa de álcool de 1,65 g/l.

No dia 26 de Julho, em Alverca do Ribatejo, foi detido um homem de 25 anos por condução sem cartal. Já no dia 27 de Julho, também em Alverca, a PSP deteve um homem de 57 anos pelo mesmo crime.

No dia 28 de Julho, em Vila Franca de Xira, foram detidos três condutores por condução em estado de embriaguez. Um homem de 52 anos acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,58 g/l, enquanto dois homens, de 45 e 44 anos, apresentaram ambos uma taxa de 1,38 g/l.

Todos os detidos foram libertados após as diligências policiais e notificados para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

Em comunicado, a PSP sublinha que continuará a desenvolver acções de fiscalização e combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que tem na segurança rodoviária e no sentimento de segurança da população.