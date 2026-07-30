Toiro derrubou grades e fez quatro feridos em picaria nas Festas da Bênção do Gado Fuga do toiro, que derrubou a grade de protecção, lançou dúvidas sobre a segurança em actividades taurinas na festa - foto DR partilhe no Facebook Membros partidos, traumas e rasgos no abdómen e costas foram alguns dos ferimentos provocados por um toiro que se escapou do recinto durante as Festas da Bênção do Gado, em Riachos. Uma das vítimas ficou em estado grave.

Foram quatro as pessoas que foram transportadas ao Hospital de Abrantes na sequência de ferimentos provocados por um toiro que fugiu no domingo, 26 de Julho, do recinto das Festa da Bênção do Gado, em Riachos, concelho de Torres Novas. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, sofreu rasgos nas costas e abdómen, que lhe provocaram hemorragias, tendo sido transportado ao hospital em estado considerado grave, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Torrejanos, José Carlos Pereira.

Segundo o comandante, os outros feridos, considerados ligeiros, apresentavam traumas na face, um tinha o pé partido e outro um braço e a zona da clavícula fracturados, tendo sido também encaminhados para a unidade hospitalar. Outras pessoas sofreram pequenos ferimentos provocados pelo mesmo animal, mas sem necessidade de assistência ou transporte ao hospital.

José Carlos Pereira, sublinha que não é frequente haver este tipo de incidentes e ocorrências nesta festa com componente taurina. Após o incidente, o toiro, que conseguiu levantar a grade de protecção e escapar-se do recinto provocando o pânico, acabou capturado por elementos da organização da festa. Além dos Bombeiros Torrejanos que já se encontravam no local por prevenção, foram accionados os Bombeiros do Entroncamento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo. A organização da Festa da Bênção do Gado veio, através de um comunicado nas redes sociais, lamentar o incidente ocorrido durante a largada e sublinhar que “a principal preocupação é o acompanhamento das pessoas envolvidas e das respectivas famílias”.

Na mesma nota dizem estar a “colaborar com as entidades competentes no esclarecimento da situação”, vincando que “actividades desta natureza comportam sempre um risco inerente”. Fardos de palha junto a estacionamento deram polémica

Uma moradora de Riachos alertou para o risco de incêndio provocado pela colocação de fardos de palha junto a um parque de estacionamento, numa das ruas por onde passou o desfile da Festa da Bênção do Gado. A residente explicou a O MIRANTE que uma simples beata lançada para o chão pode provocar um fogo e questionou quem assumiria responsabilidades caso acontecesse algum acidente. “Se uma beata for lançada para um destes fardos de palha, quem é que se vai responsabilizar”, questionou a moradora, que considera “muito errada” a decisão de colocar materiais facilmente inflamáveis tão perto dos automóveis. Segundo explicou, nos anos anteriores os fardos de palha também faziam parte da ornamentação das ruas por onde passa o desfile, mas naquele local concreto ainda não existia o actual parque de estacionamento. Entretanto, a notícia publicada por O MIRANTE gerou muitos comentários nas redes sociais, com muitas pessoas a afirmarem estar do lado da organização.

Fardos de palha junto a estacionamento em pleno Verão geraram críticas por risco de incêndio - foto DR