Toiro derrubou grades e fez quatro feridos em picaria nas Festas da Bênção do Gado
Membros partidos, traumas e rasgos no abdómen e costas foram alguns dos ferimentos provocados por um toiro que se escapou do recinto durante as Festas da Bênção do Gado, em Riachos. Uma das vítimas ficou em estado grave.
Foram quatro as pessoas que foram transportadas ao Hospital de Abrantes na sequência de ferimentos provocados por um toiro que fugiu no domingo, 26 de Julho, do recinto das Festa da Bênção do Gado, em Riachos, concelho de Torres Novas. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, sofreu rasgos nas costas e abdómen, que lhe provocaram hemorragias, tendo sido transportado ao hospital em estado considerado grave, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Torrejanos, José Carlos Pereira.
Segundo o comandante, os outros feridos, considerados ligeiros, apresentavam traumas na face, um tinha o pé partido e outro um braço e a zona da clavícula fracturados, tendo sido também encaminhados para a unidade hospitalar. Outras pessoas sofreram pequenos ferimentos provocados pelo mesmo animal, mas sem necessidade de assistência ou transporte ao hospital.
José Carlos Pereira, sublinha que não é frequente haver este tipo de incidentes e ocorrências nesta festa com componente taurina. Após o incidente, o toiro, que conseguiu levantar a grade de protecção e escapar-se do recinto provocando o pânico, acabou capturado por elementos da organização da festa. Além dos Bombeiros Torrejanos que já se encontravam no local por prevenção, foram accionados os Bombeiros do Entroncamento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo. A organização da Festa da Bênção do Gado veio, através de um comunicado nas redes sociais, lamentar o incidente ocorrido durante a largada e sublinhar que “a principal preocupação é o acompanhamento das pessoas envolvidas e das respectivas famílias”.
Na mesma nota dizem estar a “colaborar com as entidades competentes no esclarecimento da situação”, vincando que “actividades desta natureza comportam sempre um risco inerente”.
Fardos de palha junto a estacionamento deram polémica
Uma moradora de Riachos alertou para o risco de incêndio provocado pela colocação de fardos de palha junto a um parque de estacionamento, numa das ruas por onde passou o desfile da Festa da Bênção do Gado. A residente explicou a O MIRANTE que uma simples beata lançada para o chão pode provocar um fogo e questionou quem assumiria responsabilidades caso acontecesse algum acidente. “Se uma beata for lançada para um destes fardos de palha, quem é que se vai responsabilizar”, questionou a moradora, que considera “muito errada” a decisão de colocar materiais facilmente inflamáveis tão perto dos automóveis. Segundo explicou, nos anos anteriores os fardos de palha também faziam parte da ornamentação das ruas por onde passa o desfile, mas naquele local concreto ainda não existia o actual parque de estacionamento. Entretanto, a notícia publicada por O MIRANTE gerou muitos comentários nas redes sociais, com muitas pessoas a afirmarem estar do lado da organização.
Entradas pagas na Festa da Bênção do Gado geram críticas e resposta à letra
A organização da emblemática Festa da Bênção do Gado, em Riachos, está a ser criticada pela cobrança de entrada no recinto, numa edição que recebeu um apoio de 100 mil euros da Câmara de Torres Novas. Em resposta, o presidente do município chamou “cobardes” aos que atacam uma das festas mais importantes do concelho a coberto do anonimato.
A cobrança de entradas na Festa da Bênção do Gado, que arrancou na sexta-feira, 24 de Julho, em Riachos, provocou uma onda de críticas no concelho de Torres Novas e acendeu uma discussão que saltou das redes sociais para os discursos políticos. No centro da polémica está o facto de a celebração, apresentada como uma manifestação popular, comunitária e identitária, beneficiar de um apoio municipal de 100 mil euros e, ainda assim, cobrar bilhetes para o acesso ao recinto. O que, aliás, já aconteceu em edições anteriores, mas sem tanta polémica.
A cobrança é confirmada pela própria organização. Numa publicação dedicada ao tarifário, a Bênção do Gado – Associação Cultural anuncia “preços diários de entrada na Festa” e a possibilidade de comprar um passe geral, válido para todos os dias, por 30 euros. Os bilhetes diários variam consoante a data, existindo entradas de 5, 7 e 10 euros.
“Então a Câmara de Torres Novas gasta 100 mil euros em apoios e no fim o torrejano ainda tem de gastar um rim para assistir aos concertos”, questiona-se num dos muitos comentários que circulam nas redes sociais. “Podiam ao menos ter criado um ou dois dias gratuitos, mesmo com artistas com menos nome, para dar oportunidade às famílias com menos possibilidades de terem um momento de lazer”, acrescenta o mesmo cidadão.
Outro munícipe considera que cobrar 10 euros por dia “é um valor elevado para muitas famílias”, defendendo que uma festa popular deve unir a população e manter a tradição ao alcance de toda a comunidade. “Já paguei como contribuinte e ainda tenho de pagar outra vez”, resume outro. Há ainda quem compare Riachos com localidades vizinhas onde as festas continuam a ter entrada livre.
Presidente defende a festa e critica “cobardes”
Foram também muitos os que saíram em defesa da festa que, diz uma riachense, não pode ser considerada despesa mas um investimento na identidade de um povo, algo que não se compra nem se fabrica. A Câmara de Torres Novas assinou em Janeiro um protocolo com a associação organizadora, assumindo-se como parceiro oficial da Bênção do Gado. O documento inclui apoio financeiro de 100 mil euros, pago por tranches, além de apoio logístico, técnico e de recursos humanos. A verba foi aprovada por unanimidade em reunião camarária. A autarquia justificou o investimento com o interesse público e concelhio da iniciativa, a preservação das tradições rurais e a dinamização económica de Riachos.
O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), reagiu à onda de críticas no seu discurso no âmbito do colóquio subordinado ao tema “A Bênção do Gado de Riachos e a sua classificação como Património Cultural Imaterial”. Tornando pública a sua “revolta”, o autarca chamou de “cobardes” os que atacam “uma das festas mais importantes do concelho”, atrás do anonimato.
“Já que estamos na Bênção do Gado vou chamar os bois pelos nomes e vou chamar os anónimos de cobardes. Ataquem directamente e digam quem são”, disse, considerando que “não faz sentido atacar a festa” que se faz há muitos anos e nos mesmos moldes. José Trincão Marques lembrou que em edições anteriores o modelo foi igual e que também houve subsídios financeiros atribuídos pela autarquia. Sublinhando que a festa “tem uma projecção concelhia, regional e nacional”, defende que “merece todo o apoio do município pela importância que tem etnográfica, cultural e social e pelo ambiente que se vive”.