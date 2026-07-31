uma parceria com o Jornal Expresso
31/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-07-2026 20:29

Abastecimento de água suspenso durante duas horas em várias zonas de Samora Correia

Abastecimento de água suspenso durante duas horas em várias zonas de Samora Correia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A interrupção está prevista para a manhã de segunda-feira e abrange várias estradas, duas ruas e a Zona Industrial da Murteira.

O abastecimento de água vai ser suspenso na segunda-feira, 3 de Agosto, entre as 09h00 e as 11h00, em várias zonas de Samora Correia, devido à realização de trabalhos programados na rede.
A intervenção será efectuada pela Águas do Ribatejo no Sistema de Abastecimento de Água de Samora Correia, na Estrada das Vagonetas.
A suspensão vai afectar a Estrada da Murteira, Estrada das Vagonetas, Estrada das Cardosas, Estrada da Figueira Milheira, Rua do Brasil, Rua de Timor Leste, Rua de Macau e a Zona Industrial da Murteira.
A empresa alerta que, após a reposição do abastecimento, poderá verificar-se turvação da água. Os consumidores que necessitem de esclarecimentos podem contactar a Águas do Ribatejo através do número 263 509 400, nos dias úteis, entre as 09h00 e as 18h00.
Fora desse horário, assim como aos sábados, domingos e feriados, está disponível o número verde e gratuito 800 20 20 40.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região