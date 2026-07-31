Abastecimento de água suspenso durante duas horas em várias zonas de Samora Correia

O abastecimento de água vai ser suspenso na segunda-feira, 3 de Agosto, entre as 09h00 e as 11h00, em várias zonas de Samora Correia, devido à realização de trabalhos programados na rede.

A intervenção será efectuada pela Águas do Ribatejo no Sistema de Abastecimento de Água de Samora Correia, na Estrada das Vagonetas.

A suspensão vai afectar a Estrada da Murteira, Estrada das Vagonetas, Estrada das Cardosas, Estrada da Figueira Milheira, Rua do Brasil, Rua de Timor Leste, Rua de Macau e a Zona Industrial da Murteira.

A empresa alerta que, após a reposição do abastecimento, poderá verificar-se turvação da água. Os consumidores que necessitem de esclarecimentos podem contactar a Águas do Ribatejo através do número 263 509 400, nos dias úteis, entre as 09h00 e as 18h00.

Fora desse horário, assim como aos sábados, domingos e feriados, está disponível o número verde e gratuito 800 20 20 40.