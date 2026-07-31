Câmara de VFX aprova dois votos de pesar pela morte da fadista Amália Rodrigues

Dois votos de pesar aprovados pela Câmara de Vila Franca de Xira evocam o percurso de Amália Rodrigues, considerada uma das mais emblemáticas intérpretes do Fado no concelho.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, na reunião de 27 de Julho, dois votos de pesar pelo falecimento da fadista Amália Rodrigues Soares Figueiredo, distinguindo o contributo da artista para a cultura popular e para a preservação do Fado e das tradições ribatejanas.

Um dos votos foi apresentado pelo vereador do Chega, Carlos Alvarenga, que destacou Amália Rodrigues como "uma das mais genuínas intérpretes do Fado na nossa região" e uma referência incontornável da cultura vilafranquense. Nascida em 1941, iniciou-se muito cedo no Fado e, ao longo de mais de meio século, participou regularmente em noites de fados, tertúlias e nas principais festividades do concelho, com especial destaque para o Colete Encarnado.

O documento recorda ainda o percurso profissional da fadista na Câmara de Vila Franca de Xira, onde trabalhou no atendimento ao público, sublinhando a dedicação, proximidade e qualidades humanas que lhe valeram a estima de colegas e munícipes.

No voto de pesar, o Chega propõe ainda que a autarquia atribua o nome de "Amália Rodrigues, a de Vila Franca de Xira" a uma rua do concelho, como forma de perpetuar a memória de quem considera ter dado um contributo ímpar à cultura e ao Fado.

Também o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), apresentou um voto de pesar em nome do município, no qual recorda Amália Rodrigues como "a nossa generosa Amália" e uma das figuras maiores da história de Vila Franca de Xira.

No texto, o autarca salienta que a fadista fez da sua voz "um símbolo das terras de Xira", cantando o Tejo, a Lezíria, o Senhor da Boa Morte, a Senhora de Alcamé, as raízes ribatejanas e a identidade vilafranquense.

O voto aprovado termina com um apelo para que, em futuras edições do Colete Encarnado, o "Fado de Vila Franca" seja recordado em homenagem à fadista.