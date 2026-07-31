Cirurgias robóticas ao joelho e à anca no Hospital CUF Santarém

O Hospital CUF Santarém já disponibiliza cirurgia robótica para a colocação de próteses do joelho e da anca, aproximando da população do Ribatejo uma tecnologia que até agora obrigava muitos doentes a deslocações para os grandes centros urbanos. A nova abordagem permite planear cada intervenção de forma personalizada e apoiar o cirurgião com precisão milimétrica, contribuindo para recuperações mais seguras e eficazes.

A cirurgia robótica tem vindo a ganhar espaço na rede CUF e chega agora a Santarém para reforçar a resposta às patologias degenerativas das articulações, associadas ao envelhecimento, a doenças ou a lesões. Quando os tratamentos não cirúrgicos deixam de ser eficazes, a substituição da articulação por uma prótese torna‑se necessária para aliviar a dor e recuperar mobilidade. Segundo a CUF, este procedimento tem apresentado bons resultados clínicos e melhora a autonomia e a qualidade de vida dos doentes.

O coordenador de ortopedia do hospital, Manuel Oliveira, sublinha que a prótese “é uma solução com excelentes resultados quando a dor e a limitação física impedem as tarefas diárias e a fisioterapia, o controlo de peso ou a medicação já não são eficazes”. O especialista alerta que adiar a intervenção pode comprometer a condição física geral e a massa muscular, tornando a recuperação mais demorada.

Sobre a componente técnica, Manuel Oliveira explica que “o sistema robótico não substitui o médico, mas potencia a sua capacidade. O cirurgião mantém o controlo absoluto da cirurgia, enquanto a tecnologia atua como um braço de precisão milimétrica”. A tecnologia permite ajustar o planeamento à anatomia de cada doente e apoiar o posicionamento e alinhamento da prótese, contribuindo para uma articulação mais estável e um movimento mais natural.

Com esta resposta diferenciada, o Hospital CUF Santarém reforça o acesso regional a procedimentos personalizados e menos invasivos, permitindo aos doentes com problemas no joelho ou na anca um regresso mais rápido e autónomo à vida familiar, social e profissional.