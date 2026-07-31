Gralha-de-bico-vermelho é símbolo vivo das Serras de Aire e Candeeiros

A plumagem negra, o bico curvo de cor vermelha e o voo acrobático fazem da gralha-de-bico-vermelho uma das aves mais emblemáticas das Serras de Aire e Candeeiros. Rara em Portugal, a espécie tornou-se num verdadeiro ex-líbris do parque natural, atraindo observadores de aves e amantes da natureza. A população existente nesta região é considerada uma das mais importantes do território nacional. As escarpas calcárias e as arribas proporcionam condições favoráveis à nidificação, enquanto as pastagens e os terrenos abertos asseguram o alimento de que a espécie necessita ao longo do ano.

A gralha-de-bico-vermelho alimenta-se sobretudo de insectos, larvas e outros pequenos invertebrados que encontra no solo. Apesar da sua capacidade de adaptação, está classificada em Portugal com o estatuto de conservação de “Vulnerável”. Entre as principais ameaças estão a redução da pecuária extensiva e o abandono da agricultura tradicional. O desaparecimento destas actividades favorece o crescimento da vegetação e reduz as áreas abertas onde as aves encontram alimento.

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas várias acções de conservação, envolvendo vigilantes da natureza, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, investigadores, entidades ligadas à gestão do parque e proprietários locais. A monitorização das colónias e a protecção dos locais de nidificação estão entre as medidas adoptadas.