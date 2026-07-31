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Sociedade | 31-07-2026 13:44

IP acaba em definitivo com vigilância da PSP na passagem de nível de Vila Franca de Xira

IP acaba em definitivo com vigilância da PSP na passagem de nível de Vila Franca de Xira
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Cinco anos depois, termina a vigilância da PSP na passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira.

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou a O MIRANTE que o acordo com a PSP para a vigilância da passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira chegou ao fim. Segundo a empresa, esta era a única passagem de nível do país onde estava implementada esta medida e a acção desenvolvida pela PSP nos últimos cinco anos surtiu o efeito esperado, traduzindo-se numa mudança de comportamento por parte dos utilizadores.

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