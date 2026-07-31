Sociedade | 31-07-2026 13:44
IP acaba em definitivo com vigilância da PSP na passagem de nível de Vila Franca de Xira
Cinco anos depois, termina a vigilância da PSP na passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira.
A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou a O MIRANTE que o acordo com a PSP para a vigilância da passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira chegou ao fim. Segundo a empresa, esta era a única passagem de nível do país onde estava implementada esta medida e a acção desenvolvida pela PSP nos últimos cinco anos surtiu o efeito esperado, traduzindo-se numa mudança de comportamento por parte dos utilizadores.
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