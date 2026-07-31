Novo campus de Abrantes prepara salto da Universidade Politécnica de Tomar

A transformação do Instituto Politécnico de Tomar em Universidade Politécnica de Tomar abre uma nova etapa no ensino superior do Médio Tejo e ganha expressão em Abrantes, onde está em construção um campus destinado a concentrar todas as valências da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA). As novas instalações estão a nascer no Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, através da remodelação e ampliação dos antigos pavilhões industriais E8 e E9. A empreitada, da responsabilidade da Câmara de Abrantes, representa um investimento de cerca de oito milhões de euros, financiado pelo Fundo para uma Transição Justa.

Com capacidade para receber cerca de mil estudantes, o futuro campus terá 17 salas de aula, salas de informática e de edição, biblioteca, espaços de estudo e convívio, serviços académicos, posto médico e uma cantina e cafetaria com 191 lugares. O objectivo é reunir num único espaço as estruturas da ESTA, actualmente dispersas, criando melhores condições para alunos, docentes e funcionários. O investimento é complementado por uma residência de estudantes com 55 camas, instalada num antigo edifício junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes e cuja obra está em fase de conclusão. A instituição dispõe também de uma nova residência em Tomar, no edifício da Avenida Cândido Madureira, que deverá receber estudantes já no próximo ano lectivo.

A designação de Universidade Politécnica de Tomar entra oficialmente em vigor a 1 de Agosto, depois de a instituição ter obtido acreditação institucional da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pelo período máximo de seis anos e sem condições. A avaliação reconheceu a qualidade da oferta formativa, da investigação, do modelo de governação e da ligação da instituição às empresas e à comunidade. O reconhecimento permitiu cumprir os requisitos previstos no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior para a adopção da designação de universidade politécnica. Para a instituição, os novos equipamentos de Abrantes permitem antecipar as necessidades resultantes do crescimento, reforçar a capacidade de atrair estudantes portugueses e estrangeiros e consolidar a cidade como polo de ensino superior, tecnologia e inovação.

Num território afectado pelo envelhecimento da população e pela saída de jovens, a aposta no ensino superior é vista como uma ferramenta para fixar talento, qualificar recursos humanos e aproximar a formação das necessidades das empresas. O desafio será transformar os novos edifícios e a mudança de estatuto institucional em mais alunos, investigação, emprego qualificado e desenvolvimento efectivo para o Médio Tejo.