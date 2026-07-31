PSP apreende em Alverca carro suspeito de sucessivos furtos de combustível

Os vídeos que circulavam nas redes sociais, mostrando um automóvel a abandonar postos de combustível sem pagar o abastecimento, acabaram por dar um contributo importante para a investigação da PSP. A viatura, alegadamente utilizada em vários furtos de combustível na modalidade de "abastecimento com fuga", foi localizada e apreendida no dia 28 de Julho, em Alverca do Ribatejo.

A localização do veículo resultou de um trabalho de investigação desenvolvido pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira, em articulação com outras subunidades da polícia. A ampla divulgação de vídeos e fotografias nas redes sociais, que gerou alarme entre a população, constituiu igualmente um elemento de alerta que facilitou a identificação da viatura em circulação.

No momento da intercepção encontravam-se no interior do automóvel um homem e uma mulher, que foram abordados e identificados. A PSP refere que o apuramento das respectivas responsabilidades criminais prossegue no âmbito do processo de investigação.

Face ao alegado envolvimento do veículo em vários episódios semelhantes e por este constituir um meio de prova considerado essencial para a investigação, a viatura foi apreendida como medida cautelar ficando à guarda da PSP e à disposição das autoridades judiciárias.