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Sociedade | 31-07-2026 10:00

Tecnologia pioneira contra a dor lombar no Médio Tejo

Tecnologia pioneira contra a dor lombar no Médio Tejo
Nova tecnologia permite tratar dor lombar sem recurso a técnicas invasivas - foto DR
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Hospital de Tomar foi uma das poucas unidades europeias escolhidas para utilizar o Neurolyser XR, sistema que recorre a ultrassons focalizados e dispensa agulhas. Três doentes foram tratados com sucesso e sem complicações.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo está entre as primeiras instituições europeias a utilizar uma tecnologia não invasiva para o tratamento da dor lombar crónica de origem facetária. Três procedimentos foram realizados no Bloco Operatório da Unidade de Cirurgia de Ambulatório do Hospital de Tomar, através do sistema Neurolyser XR, com ultrassons focalizados de alta intensidade guiados por fluoroscopia. A intervenção esteve a cargo da Unidade da Dor Crónica do Serviço de Anestesiologia e integrou um circuito europeu de demonstração clínica que disponibilizou o equipamento, por tempo limitado, a um grupo restrito de hospitais. A ULS Médio Tejo foi uma das instituições seleccionadas.
O Neurolyser XR destina-se ao tratamento da dor lombar provocada pela artrose das articulações facetárias. Ao contrário das técnicas convencionais, não exige a introdução de agulhas ou outros dispositivos. O sistema concentra ultrassons em pontos específicos, provocando uma lesão térmica controlada nos nervos responsáveis pela transmissão da dor. A técnica reduz os riscos de infecção e hemorragia, diminui o desconforto e permite uma recuperação mais rápida. Os três doentes tratados em Tomar tiveram sucesso técnico, sem intercorrências.
Nuno Franco, director do Serviço de Anestesiologia e coordenador da Unidade da Dor Crónica, considera que a tecnologia tem “enorme potencial” e espera que possa ser integrada na prática clínica da ULS Médio Tejo no próximo ano. Destaca a possibilidade de tratar doentes sem recurso a métodos invasivos, mantendo a precisão terapêutica e reduzindo os riscos dos procedimentos percutâneos. Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração, considera que a escolha da ULS Médio Tejo para o circuito internacional demonstra confiança nas competências das equipas. Sublinha que a inovação deve traduzir-se em melhores cuidados para os utentes e em oportunidades profissionais.

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