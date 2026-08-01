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Sociedade | 01-08-2026 08:36

56 das 57 estradas cortadas no distrito de Santarém já foram repostas

56 das 57 estradas cortadas no distrito de Santarém já foram repostas
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Seis meses depois da tempestade Kristin, a Infraestruturas de Portugal repôs a circulação em 56 das 57 estradas nacionais interrompidas no distrito de Santarém. A EN243, em Alcanena, continua fechada, enquanto as principais obras ainda por concluir representam um investimento superior a 3,4 milhões de euros.

Seis meses depois da passagem da tempestade Kristin, a Infraestruturas de Portugal (IP) já resolveu 56 das 57 interrupções registadas na rede rodoviária nacional do distrito de Santarém. A EN243, no concelho de Alcanena, continua fechada e só deverá reabrir no último trimestre do ano. A intervenção no troço da EN243, entre os quilómetros 28,704 e 31,325, prevê a estabilização de taludes e representa um investimento de cerca de 150 mil euros. A empreitada deverá arrancar durante o mês de Agosto.
Apesar de quase todas as interrupções estarem resolvidas, mantêm-se condicionamentos noutras vias, nomeadamente na EN2, em Abrantes, onde a circulação na zona de Espinhaço de Cão continua a fazer-se alternadamente e regulada por semáforos. A obra de estabilização do talude, orçada em 1,3 milhões de euros, deverá ser consignada no terceiro trimestre. A intervenção de maior dimensão financeira está prevista para a EN114, onde a IP vai investir cerca de 1,5 milhões de euros na recuperação de um troço com pouco mais de um quilómetro. Está ainda prevista a beneficiação do pavimento da EN118, entre Tramagal e Rossio ao Sul do Tejo, num investimento superior a 500 mil euros e com conclusão estimada até ao final de 2027. No total, as quatro intervenções já identificadas ultrapassam os 3,4 milhões de euros, embora a IP continue a contabilizar outros danos provocados pelo mau tempo.

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