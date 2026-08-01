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Sociedade | 01-08-2026 12:52

Câmara do Cartaxo manifesta pesar pelo falecimento de funcionária

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FOTO DR
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Ana Pinto desempenhou funções no Museu Rural e do Vinho ao longo de 38 anos, sendo recordada pelo seu profissionalismo, dedicação, sentido de responsabilidade e elevado compromisso com a causa pública.

A Câmara Municipal do Cartaxo expressou o seu “mais profundo pesar pelo falecimento da sua colaboradora Ana Pinto, vítima de doença prolongada”, apresentando “as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas”. O município sublinha que Ana Pinto desempenhou funções no Museu Rural e do Vinho ao longo de 38 anos, “distinguindo-se pelo seu profissionalismo, dedicação, sentido de responsabilidade e elevado compromisso com a causa pública”.
A autarquia liderada por João Heitor diz que Ana Pinto “será recordada por todos aqueles que com ela trabalharam pela sua disponibilidade, espírito de entreajuda, companheirismo e amizade, qualidades humanas que deixaram uma marca indelével na vida da instituição e de todos os que tiveram o privilégio de com ela conviver”.

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