Câmara do Cartaxo manifesta pesar pelo falecimento de funcionária

A Câmara Municipal do Cartaxo expressou o seu “mais profundo pesar pelo falecimento da sua colaboradora Ana Pinto, vítima de doença prolongada”, apresentando “as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas”. O município sublinha que Ana Pinto desempenhou funções no Museu Rural e do Vinho ao longo de 38 anos, “distinguindo-se pelo seu profissionalismo, dedicação, sentido de responsabilidade e elevado compromisso com a causa pública”.

A autarquia liderada por João Heitor diz que Ana Pinto “será recordada por todos aqueles que com ela trabalharam pela sua disponibilidade, espírito de entreajuda, companheirismo e amizade, qualidades humanas que deixaram uma marca indelével na vida da instituição e de todos os que tiveram o privilégio de com ela conviver”.

