Centro Municipal de Exposições de Ourém pode dar lugar a equipamento multiusos

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de 20 de Julho, a adjudicação de um Estudo Estratégico de Potencial Urbano e Arquitectónico para o Centro Municipal de Exposições, com o objectivo de avaliar o futuro do equipamento e encontrar soluções que permitam reforçar a sua utilização e polivalência. O estudo deverá analisar as potencialidades do actual espaço municipal e definir possibilidades de requalificação ou transformação. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, considera que a localização do Centro Municipal de Exposições apresenta condições para acolher um equipamento com valências mais amplas do que as actualmente disponíveis.

O espaço concentra vários serviços municipais, apoia a cantina do Fundo Social e recebe alguns dos principais eventos realizados no concelho, entre os quais a FeirOurém e a Feira Nova de Santa Iria. A intenção da autarquia passa agora por criar condições para aumentar o número e a diversidade de iniciativas, incluindo eventos desportivos de maior dimensão. Luís Miguel Albuquerque reconhece que o concelho não dispõe actualmente de um verdadeiro pavilhão desportivo com capacidade para receber determinadas competições e iniciativas de âmbito nacional. O estudo estratégico deverá, por isso, ajudar o município a perceber se o actual Centro Municipal de Exposições pode ser transformado num equipamento multiusos, capaz de responder a necessidades que as instalações existentes não conseguem assegurar.