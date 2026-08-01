Dois menores detidos por ameaçarem funcionário com facas durante assalto em Alhandra

Dois menores, de 16 e 17 anos, foram detidos pela PSP por suspeitas de terem assaltado um estabelecimento comercial em Alhandra, recorrendo a facas para ameaçar o funcionário e roubar dinheiro e um telemóvel.

Os dois suspeitos foram detidos no dia 28 de Julho, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, na sequência da investigação desenvolvida pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP.

O assalto ocorreu na tarde de 26 de Julho. Segundo a PSP, os dois jovens entraram encapuzados no estabelecimento comercial e, já no interior, retiraram facas que traziam escondidas no vestuário, ameaçando o funcionário para o obrigar a entregar o dinheiro que estava na caixa registadora.

A vítima entregou 450 euros em numerário e o telemóvel. Antes de fugirem, os assaltantes mantiveram durante mais de um minuto as ameaças com as armas brancas, de acordo com a polícia.

As imagens do sistema de videovigilância do estabelecimento revelaram-se determinantes para a investigação. A PSP conseguiu identificar e localizar um dos suspeitos pouco mais de 48 horas após o crime e, através de diligências posteriores, chegou ao segundo alegado autor do roubo.

Reunidos os elementos de prova, a polícia solicitou a emissão dos respectivos mandados de detenção, tendo os dois jovens sido presentes a primeiro interrogatório judicial.

O tribunal aplicou aos arguidos as medidas de coacção de termo de identidade e residência, apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos entre ambos e com a vítima.

Em comunicado, a PSP sublinha que continuará a combater este tipo de criminalidade violenta, lembrando o impacto que estes crimes têm no sentimento de segurança da população.