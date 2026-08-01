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Sociedade | 01-08-2026 10:00

Estátuas Vivas homenageiam ofícios tradicionais no centro histórico de Santarém

Estátuas Vivas homenageiam ofícios tradicionais no centro histórico de Santarém
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A sétima edição do Festival de Estátuas Vivas vai acontecer de 7 a 9 de Agosto em vários pontos da zona antiga da cidade.

O Festival de Estátuas Vivas regressa ao centro histórico de Santarém no fim de semana de 7 a 9 de Agosto, integrado na programação do Verão in.Santarém. Este ano, a iniciativa tem como tema "Profissões Antigas", numa homenagem a ofícios tradicionais portugueses e figuras ligadas à identidade ribatejana, diz a organização, a cargo do município.
Ao longo de três dias, as duas dezenas de estátuas vivas, assumidas por artistas profissionais, vão evocar merceeiros, sapateiros, carpinteiros, barbeiros, aguadeiros, ceifeiras ou resineiros, juntando-se a figuras emblemáticas do concelho, como o campino, as lavadeiras, o cesteiro e o jornaleiro.
A sétima edição do Festival de Estátuas Vivas integra, na noite de sábado, no Largo de Marvila, o espectáculo Living Statues DJs, que conjuga a arte da estátua viva com a música e a expressão visual. Ao longo dos três dias, um divertido cicerone vai guiar o público pelos vários pontos do evento, proporcionando momentos de interacção e descoberta. A organização convida também os visitantes de todas as idades a experimentar, por momentos, a experiência de ser uma estátua viva, com os Pedestais Livres e o Espaço Mini Estátuas.
O público será mais um vez chamado a participar na eleição das melhores estátuas, cujos vencedores serão anunciados no domingo, ao final da tarde. Nesse dia, a animação prolonga-se pelas ruas do Centro Histórico com uma arruada protagonizada pela Orquestra Improvável.
A produção está a cargo de António Santos, pioneiro da arte da estátua viva em Portugal e detentor de um Recorde Mundial do Guinness nesta disciplina artística. O Festival de Estátuas Vivas realiza-se nos dias 7 e 8 de Agosto, entre as 21h30 e as 23h30, e no dia 9 de Agosto, das 17h30 às 19h30.

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