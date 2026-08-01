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Sociedade | 01-08-2026 10:00

GNR detém homem de 38 anos por violência doméstica em Samora Correia

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O suspeito terá exercido violência psicológica e física sobre uma mulher, ficando sujeito a várias medidas de coacção.

Um homem de 38 anos foi detido, no dia 28 de Julho, em Samora Correia, por suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre uma vítima de 39 anos, anunciou o Comando Territorial de Santarém da GNR.
A detenção foi efectuada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação durante a qual os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima.
No decorrer da acção, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.
O homem foi presente, no dia seguinte, ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou que não permaneça nem se aproxime da residência ou do local de trabalho da vítima, devendo manter uma distância mínima de 500 metros.
O tribunal proibiu ainda o suspeito de contactar a ofendida, por qualquer meio ou através de outra pessoa, e de adquirir ou utilizar armas, engenhos explosivos e outros artigos de pirotecnia.
A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e que a denúncia constitui uma responsabilidade colectiva.

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