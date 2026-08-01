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Sociedade | 01-08-2026 15:00

Hélder Pereira é o novo director do Agrupamento de Escolas José Relvas

Hélder Pereira é o novo director do Agrupamento de Escolas José Relvas
Hélder Pereira destacou a importância de uma liderança próxima e participativa - foto DR
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Professor tomou posse a 23 de Julho para o mandato 2026-2030 e, durante a cerimónia, sublinhou o papel transformador da escola na sociedade.

O Auditório da Escola Sede do Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça, recebeu, no dia 23 de Julho, a cerimónia de tomada de posse do professor Hélder Pereira como director da instituição para o mandato 2026-2030. A cerimónia foi presidida por Sandra Meireles, presidente do Conselho Geral.
A sessão reuniu representantes de diversas entidades do concelho e da região, membros do Conselho Geral, professores, assistentes operacionais e técnicos, parceiros institucionais, antigos e actuais colaboradores do agrupamento, bem como familiares e amigos, num momento que assinalou o início de um novo ciclo na liderança da comunidade educativa.
Na sua intervenção, o novo director do Agrupamento, eleito a 26 de Junho, destacou a importância da liderança, da cooperação e do empenho de toda a comunidade educativa na construção de uma escola cada vez mais inclusiva, inovadora e orientada para o sucesso dos alunos. Citando Nelson Mandela, recordou que “a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo”, sublinhando o papel transformador da escola na sociedade.
Noutra parte do discurso, reafirmou o compromisso de exercer uma liderança próxima e participativa, assente nos valores da responsabilidade, da confiança e da valorização das pessoas. Destacou ainda a importância do trabalho colaborativo entre todos os intervenientes da comunidade educativa, no desenvolvimento de projectos que contribuam para o fortalecimento do Agrupamento e para o desenvolvimento do concelho.

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