uma parceria com o Jornal Expresso
01/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-08-2026 12:00

PCP leva futuro do SNS a debate público em Torres Novas

PCP leva futuro do SNS a debate público em Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os problemas sentidos por utentes e profissionais de saúde vão estar no centro de uma iniciativa promovida pelo PCP, a 7 de Agosto, em Torres Novas. O programa inclui uma acção no hospital e uma conversa pública com Bernardino Soares sobre as respostas de saúde existentes no concelho e na região.

A Comissão Concelhia de Torres Novas do PCP promove, na sexta-feira, 7 de Agosto, um conjunto de iniciativas dedicado à situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e às respostas disponíveis para a população do concelho.

A primeira acção está marcada para as 15h30, junto ao Hospital de Torres Novas, onde dirigentes e militantes comunistas pretendem contactar utentes e profissionais de saúde. O objectivo, segundo o partido, passa por ouvir preocupações e reivindicações e defender o reforço do SNS e dos serviços de saúde locais. Às 18h00 realiza-se, no Jardim da Avenida, a conversa pública “Defender o SNS! Que respostas de saúde para Torres Novas?”, que contará com a participação de Bernardino Soares, membro do Comité Central do PCP.

O encontro pretende colocar em discussão a situação actual do Serviço Nacional de Saúde e as medidas consideradas necessárias para assegurar cuidados públicos, universais e de qualidade à população de Torres Novas e da região. As duas iniciativas são abertas ao público.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região