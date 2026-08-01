PCP leva futuro do SNS a debate público em Torres Novas

Os problemas sentidos por utentes e profissionais de saúde vão estar no centro de uma iniciativa promovida pelo PCP, a 7 de Agosto, em Torres Novas. O programa inclui uma acção no hospital e uma conversa pública com Bernardino Soares sobre as respostas de saúde existentes no concelho e na região.

A Comissão Concelhia de Torres Novas do PCP promove, na sexta-feira, 7 de Agosto, um conjunto de iniciativas dedicado à situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e às respostas disponíveis para a população do concelho.



A primeira acção está marcada para as 15h30, junto ao Hospital de Torres Novas, onde dirigentes e militantes comunistas pretendem contactar utentes e profissionais de saúde. O objectivo, segundo o partido, passa por ouvir preocupações e reivindicações e defender o reforço do SNS e dos serviços de saúde locais. Às 18h00 realiza-se, no Jardim da Avenida, a conversa pública “Defender o SNS! Que respostas de saúde para Torres Novas?”, que contará com a participação de Bernardino Soares, membro do Comité Central do PCP.



O encontro pretende colocar em discussão a situação actual do Serviço Nacional de Saúde e as medidas consideradas necessárias para assegurar cuidados públicos, universais e de qualidade à população de Torres Novas e da região. As duas iniciativas são abertas ao público.