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Sociedade | 01-08-2026 12:49

População de Meca vai deixar de sair da freguesia para levantar dinheiro

População de Meca vai deixar de sair da freguesia para levantar dinheiro
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Assinatura da declaração de intenção entre a Junta de Freguesia de Meca e o Banco Montepio marcou um passo decisivo para a instalação de uma caixa Multibanco, uma antiga reivindicação da população.

A freguesia de Meca, concelho de Alenquer, está mais perto de passar a contar com uma caixa Multibanco (ATM), na sequência da assinatura da declaração de intenção que permitirá avançar com a instalação do equipamento. O documento foi assinado na sede do Banco Montepio, em Lisboa, formalizando um compromisso que resulta de um processo de consulta ao mercado, negociação e contratação pública.
Segundo a Junta de Freguesia de Meca, a concretização deste projecto responde a uma antiga aspiração da população, que há vários anos reivindicava um serviço deste tipo na localidade.
A autarquia destaca que a instalação do ATM permitirá evitar deslocações a outras freguesias para efectuar levantamentos, pagamentos e outras operações bancárias, aproximando um serviço considerado essencial dos habitantes e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

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