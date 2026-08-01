População de Meca vai deixar de sair da freguesia para levantar dinheiro

A freguesia de Meca, concelho de Alenquer, está mais perto de passar a contar com uma caixa Multibanco (ATM), na sequência da assinatura da declaração de intenção que permitirá avançar com a instalação do equipamento. O documento foi assinado na sede do Banco Montepio, em Lisboa, formalizando um compromisso que resulta de um processo de consulta ao mercado, negociação e contratação pública.

Segundo a Junta de Freguesia de Meca, a concretização deste projecto responde a uma antiga aspiração da população, que há vários anos reivindicava um serviço deste tipo na localidade.

A autarquia destaca que a instalação do ATM permitirá evitar deslocações a outras freguesias para efectuar levantamentos, pagamentos e outras operações bancárias, aproximando um serviço considerado essencial dos habitantes e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.