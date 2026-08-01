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Sociedade | 01-08-2026 12:00

Rastreio gratuito do cancro da mama regressa ao concelho de Vila Franca de Xira

cancro da mama
foto ilustrativa
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Castanheira do Ribatejo, Alhandra, Alverca, Vialonga, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira recebem, até Outubro, a unidade móvel que realiza mamografias gratuitas a mulheres entre os 45 e os 74 anos.

O rastreio gratuito do cancro da mama está novamente a decorrer no concelho de Vila Franca de Xira, numa iniciativa promovida pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), e com o apoio logístico do município. A unidade móvel de rastreio vai permanecer no concelho até 23 de Outubro, percorrendo todas as freguesias.
A iniciativa destina-se a mulheres assintomáticas com idades compreendidas entre os 45 e os 74 anos, sem diagnóstico anterior de cancro da mama. As utentes que reúnam os critérios de elegibilidade serão convocadas pela respectiva unidade de saúde, podendo também dirigir-se, por iniciativa própria, a qualquer um dos locais onde a unidade móvel esteja instalada.
O calendário do rastreio começou na Castanheira do Ribatejo, onde a unidade esteve entre 27 e 30 de Julho. Segue-se Alhandra, de 3 a 10 de Agosto, Alverca do Ribatejo, de 12 de Agosto a 3 de Setembro, Vialonga, de 7 a 16 de Setembro, Póvoa de Santa Iria, de 18 de Setembro a 12 de Outubro, terminando em Vila Franca de Xira, entre 14 e 23 de Outubro.
As mamografias são realizadas nos dias úteis, entre as 9h20 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30, estando a unidade equipada para garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro recorda que o rastreio é fundamental para a detecção precoce de lesões, permitindo o tratamento em fases iniciais da doença e contribuindo para reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas ao cancro da mama.

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