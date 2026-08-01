Samora Correia vai ter primeira Loja do Cidadão a sul do distrito de Santarém

A Câmara Municipal de Benavente vai avançar com a criação de uma Loja do Cidadão em Samora Correia, que ficará instalada no actual edifício da Segurança Social.

O projecto da nova infraestrutura já foi aprovado pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado e, segundo o município, está a ser preparado há vários meses, através de um trabalho articulado com o Governo e as entidades envolvidas.

O equipamento deverá reunir num único espaço diferentes serviços do Estado, procurando melhorar o atendimento à população, simplificar procedimentos e reduzir as deslocações dos cidadãos.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, considera que a abertura da primeira Loja do Cidadão do concelho representará “um momento de viragem” para o território.

“Vai assegurar serviços acessíveis, céleres e eficazes a cidadãos e empresas, para que o nosso concelho melhore e progrida”, afirmou a autarca.

Sónia Ferreira acrescentou que o executivo está a procurar adaptar o território às necessidades decorrentes do crescimento do concelho e reorganizar o funcionamento dos serviços municipais.

“Estamos a trabalhar neste processo praticamente desde que tomámos posse, para podermos reorganizar os serviços e finalmente garantir os serviços que a nossa comunidade merece”, sublinhou.

De acordo com a Câmara de Benavente, os contactos com a directora do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social começaram pouco depois do início do mandato, com o objectivo de encontrar uma resposta para as falhas existentes nos serviços de proximidade, nomeadamente a falta de funcionários que afecta a região há vários anos.

A futura Loja do Cidadão será a primeira localizada a sul do distrito de Santarém. O processo está a cumprir as diferentes fases previstas, existindo a expectativa de que o equipamento possa entrar em funcionamento a médio prazo.