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Sociedade | 01-08-2026 07:00

Tejo Ambiente distinguida por boas práticas de responsabilidade social e ligação ao ensino superior

Tejo Ambiente distinguida por boas práticas de responsabilidade social e ligação ao ensino superior
Paulo Santos recebeu o certificado em representação da Tejo Ambiente - foto DR
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Tejo Ambiente foi distinguida pela Universidade de Leiria e Oeste pelas boas práticas de responsabilidade social, num reconhecimento que valoriza a ligação da empresa ao ensino superior, a integração de estudantes em contexto de trabalho e o contributo para a formação e empregabilidade de futuros profissionais.

A Tejo Ambiente foi distinguida pela Universidade de Leiria e Oeste – Politécnico de Leiria pelas boas práticas de responsabilidade social e pelo trabalho desenvolvido na aproximação entre o ensino superior e o mercado de trabalho. O reconhecimento destaca, em particular, a criação de oportunidades para a integração de estudantes em contexto empresarial e o contributo da empresa para a formação de futuros profissionais. A distinção reconhece a colaboração mantida com a Universidade de Leiria e Oeste e a incorporação de princípios de responsabilidade social na actividade da empresa.
Entre as práticas valorizadas está a integração de estudantes em ambiente real de trabalho, permitindo o desenvolvimento de competências profissionais, o reforço da empregabilidade e a transferência de conhecimento entre o meio académico e o sector empresarial. O certificado foi recebido por Paulo Santos, director administrativo e financeiro da Tejo Ambiente, em representação da empresa. Para a Tejo Ambiente, esta distinção constitui um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser realizado na valorização das pessoas, na cooperação com instituições de ensino e na criação de parcerias com impacto na comunidade e no território.
A empresa sublinha que pretende continuar a apostar numa cultura organizacional assente na responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável, contribuindo para a qualificação de jovens e para a ligação entre a formação académica e as necessidades das organizações. O Protocolo + Indústria tem como objectivo aprofundar a colaboração entre o ensino superior e o tecido empresarial, promovendo a investigação, a inovação, a competitividade e a produtividade das empresas das regiões de Leiria e do Oeste. O acordo envolve, além da Universidade de Leiria e Oeste, várias associações empresariais e sectoriais, entre as quais a NERLEI CCI, a CEFAMOL, a AIRO, a APICER, a APIP, a ARICOP e a ASSIMAGRA.

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