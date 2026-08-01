Tejo Ambiente distinguida por boas práticas de responsabilidade social e ligação ao ensino superior

A Tejo Ambiente foi distinguida pela Universidade de Leiria e Oeste – Politécnico de Leiria pelas boas práticas de responsabilidade social e pelo trabalho desenvolvido na aproximação entre o ensino superior e o mercado de trabalho. O reconhecimento destaca, em particular, a criação de oportunidades para a integração de estudantes em contexto empresarial e o contributo da empresa para a formação de futuros profissionais. A distinção reconhece a colaboração mantida com a Universidade de Leiria e Oeste e a incorporação de princípios de responsabilidade social na actividade da empresa.

Entre as práticas valorizadas está a integração de estudantes em ambiente real de trabalho, permitindo o desenvolvimento de competências profissionais, o reforço da empregabilidade e a transferência de conhecimento entre o meio académico e o sector empresarial. O certificado foi recebido por Paulo Santos, director administrativo e financeiro da Tejo Ambiente, em representação da empresa. Para a Tejo Ambiente, esta distinção constitui um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser realizado na valorização das pessoas, na cooperação com instituições de ensino e na criação de parcerias com impacto na comunidade e no território.

A empresa sublinha que pretende continuar a apostar numa cultura organizacional assente na responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável, contribuindo para a qualificação de jovens e para a ligação entre a formação académica e as necessidades das organizações. O Protocolo + Indústria tem como objectivo aprofundar a colaboração entre o ensino superior e o tecido empresarial, promovendo a investigação, a inovação, a competitividade e a produtividade das empresas das regiões de Leiria e do Oeste. O acordo envolve, além da Universidade de Leiria e Oeste, várias associações empresariais e sectoriais, entre as quais a NERLEI CCI, a CEFAMOL, a AIRO, a APICER, a APIP, a ARICOP e a ASSIMAGRA.