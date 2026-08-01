Sociedade | 01-08-2026 12:50
Trânsito continua condicionado na Estrada do Banco de Portugal em Alenquer
Circulação rodoviária na Estrada do Banco de Portugal, em Alenquer, vai continuar condicionada nos dois sentidos até 28 de Agosto, entre as 7h00 e as 13h00.
O trânsito na Estrada do Banco de Portugal, no concelho de Alenquer, vai continuar condicionado nos dois sentidos até 28 de Agosto, entre as 7h00 e as 13h00, devido a obras de reparação do pavimento.
As obras eram para ter terminado dia 31 de Julho, mas o prazo foi prorrogado.
Segundo informou o Município de Alenquer, os condicionamentos resultam da intervenção para reparação de zonas degradadas no piso da via e deverão manter-se, previsivelmente, até ao final do mês.
Durante o período das obras, a autarquia apela aos condutores para que utilizem percursos alternativos sempre que possível, respeitem a sinalização temporária instalada e sigam as indicações das autoridades presentes no local.
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