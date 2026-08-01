Trânsito continua condicionado na Estrada do Banco de Portugal em Alenquer

O trânsito na Estrada do Banco de Portugal, no concelho de Alenquer, vai continuar condicionado nos dois sentidos até 28 de Agosto, entre as 7h00 e as 13h00, devido a obras de reparação do pavimento.

As obras eram para ter terminado dia 31 de Julho, mas o prazo foi prorrogado.

Segundo informou o Município de Alenquer, os condicionamentos resultam da intervenção para reparação de zonas degradadas no piso da via e deverão manter-se, previsivelmente, até ao final do mês.

Durante o período das obras, a autarquia apela aos condutores para que utilizem percursos alternativos sempre que possível, respeitem a sinalização temporária instalada e sigam as indicações das autoridades presentes no local.