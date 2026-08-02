Alerta de populares leva GNR a resgatar cegonha em Mação

Uma cegonha-branca encontrada em situação de vulnerabilidade no concelho de Mação foi recolhida pela GNR e encaminhada para um centro especializado, onde vai ser avaliada e preparada para regressar à natureza. A intervenção surgiu depois de populares terem alertado as autoridades para a presença da ave. Militares do Posto Territorial da GNR de Mação procederam à recolha do animal, que ficou entregue ao Núcleo de Proteção Ambiental de Abrantes. A cegonha foi posteriormente transportada para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, em Castelo Branco, onde será submetida a uma avaliação clínica. O objectivo é garantir a sua recuperação e, caso apresente condições, devolvê-la ao habitat natural.

A GNR avisa que, quando o animal estiver ferido ou em perigo, deve ser colocado num local seguro, com o mínimo de perturbação, e as autoridades devem ser contactadas. A GNR recorda ainda que é proibido manter animais selvagens em cativeiro e aconselha o recurso à Linha SOS Ambiente e Território, através do número 808 200 520.