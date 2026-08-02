Barco de 130 mil euros reforça socorro e combate a incêndios em Castelo de Bode

A Protecção Civil do Médio Tejo reforçou a capacidade de resposta a acidentes e incêndios na albufeira de Castelo de Bode com a entrada em funcionamento de uma embarcação multiusos, num investimento próximo dos 130 mil euros. O novo equipamento foi apresentado no Lago Azul, no concelho de Ferreira do Zêzere, e destina-se a missões de reconhecimento, busca, salvamento, evacuação de vítimas e combate a incêndios em barcos ou nas margens da albufeira.

A embarcação está equipada com uma bomba de elevada capacidade e um sistema frontal que permite lançar água a uma distância aproximada de 50 metros. Pode ainda transportar mangueiras e equipas de bombeiros até encostas e zonas de difícil acesso por terra, permitindo atacar as chamas directamente a partir do rio. O barco tem capacidade para transportar até dez bombeiros ou retirar igual número de pessoas numa operação de emergência. A tripulação será constituída, normalmente, por dois operacionais, podendo incluir um nadador-salvador quando a natureza da ocorrência o exigir. O equipamento vai ficar prioritariamente ao serviço da albufeira de Castelo de Bode, abrangendo os concelhos de Abrantes, Tomar e Ferreira do Zêzere. Durante a época balnear, a embarcação deverá operar sete dias por semana. Até agora, os corpos de bombeiros da região colocavam embarcações na água apenas depois de receberem um alerta. O novo meio permite manter uma presença regular na albufeira e acrescenta a capacidade do combate directo a incêndios a partir da água. A aquisição resulta de uma parceria entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, os municípios e corpos de bombeiros de Abrantes, Tomar e Ferreira do Zêzere e a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.