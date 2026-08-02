Colector de águas residuais concluído na Estrada da Texuga

Está concluída a construção de um novo colector de águas residuais na Estrada da Texuga, num investimento municipal superior a 97 mil euros. A intervenção, realizada na EM513, abrangeu um troço com 474 metros entre o novo Complexo Social e de Saúde da Quinta das Rosas, onde funcionam a Cerci-Flor da Vida, e a Rua dos Maias.



A empreitada incluiu a abertura de valas, instalação de tubagens e ramais domésticos, aterro e repavimentação da estrada. Com a conclusão dos trabalhos, foi restabelecida a circulação normal do trânsito. A obra, adjudicada à empresa HBcongesp, teve como objectivo reforçar a rede de drenagem de águas residuais na freguesia de Azambuja.