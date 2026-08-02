Fisco insiste em cobrar ao “rei do gado” mais-valias de um prédio que não era dele

A Autoridade Tributária (AT) está novamente a tentar cobrar quase 170 mil euros em mais‑valias ao “rei do gado” Constantino Alves Gomes, residente no Cartaxo, quando um prédio em Lisboa da ex-mulher, com quem estava casado em separação de bens, foi vendido num processo de insolvência, em que os dois não tiraram qualquer dividendo. Na primeira vez que tentou cobrar o valor, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria deu razão ao empresário de comércio de gado, sublinhando que a responsabilidade da dívida era da massa insolvente. Só que as Finanças, ao verem que não podiam cobrar porque o processo já estava encerrado, decidiram abrir outro processo e o mesmo tribunal veio atribuir a responsabilidade do pagamento da dívida a Alves Gomes porque fez com o IRS em conjunto com a mulher em 2013, ano em que o prédio foi vendido.

O empresário, que em nome individual chegou a estar nos três primeiros em facturação a nível nacional no comércio de bovinos, considera que, perante as duas decisões contraditórias, a AT é que tem de resolver a questão porque não se pode cobrar mais-valias a quem não usufruiu de lucros. Constantino Alves Gomes, que diz que aos 83 anos ainda se sente em condições para gerir uma pequena ou média empresa, mas que não pode porque tem os terrenos penhorados e as contas bancárias bloqueadas, questiona como é que podem acontecer situações destas num Estado democrático e de direito. Refere que já escreveu para várias entidades, entre as quais a Provedoria de Justiça, o Ministério das Finanças e até o Ministério Público, mas ninguém lhe responde.

O caso, que se arrasta há uma década, nasceu da declaração de insolvência da ex‑mulher de Constantino em 2011. As quatro fracções do prédio em Lisboa foram alienados em 2013 pelo administrador da insolvência por 721 mil euros para pagar credores. As Finanças vieram executar o empresário pelo facto de a insolvente não ter meios financeiros e na oposição à execução fiscal, a juíza que julgou o caso decidiu que o imposto das mais‑valias só podia ser exigido à massa insolvente, ao abrigo do artigo 51.º do CIRE, e nunca ao ex‑cônjuge. E a execução contra Constantino foi extinta. Perante esta sentença, a AT procedeu, em Maio de 2021, à anulação da certidão de dívida e extinguiu o processo executivo contra Constantino Gomes.

Com o processo de insolvência da ex‑mulher encerrado — tornando impossível cobrar o imposto à massa insolvente — a Direcção de Finanças de Santarém emitiu, a 30 de Novembro de 2021, uma informação interna a propor a reactivação da liquidação e da execução fiscal contra Constantino Alves Gomes. O argumento das Finanças é o de que não sendo possível cobrar à massa insolvente, o imposto deve ser exigido ao ex‑marido — apenas porque assinou IRS conjunto com a ex‑mulher, mesmo não sendo proprietário dos imóveis, na Avenida Almirante Reis, nem tendo recebido qualquer valor da venda. Na impugnação judicial a esta nova estratégia da Autoridade Tributária, o Tribunal Administrativo de Leiria validou a liquidação fiscal, defendendo que, por haver tributação conjunta, ambos os cônjuges são solidariamente responsáveis pela dívida.

As Finanças aproveitaram-se do trânsito em julgado do segundo processo (que declarou a liquidação de IRS válida e confirmou a solidariedade fiscal dos cônjuges) para defender que, na falta da massa insolvente, a responsabilidade solidária de Constantino pelo IRS conjunto de 2013 se mantinha activa. Desta forma, apesar de as mais-valias não poderem ser cobradas a quem não beneficiou da venda de um imóvel, a AT tenta contornar a decisão de extinção obtida por ele na primeira decisão do tribunal pressionando-o para pagar uma coisa que o fisco podia ter cobrado atempadamente à massa insolvente porque também fazia parte do processo como credor.