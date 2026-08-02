Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena

António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos mais influentes empresários da região, morreu esta sexta‑feira, aos 93 anos. O empresário foi distinguido por O MIRANTE com o Prémio Carreira Empresarial

António Vieira Rodrigues, natural de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, morreu esta sexta‑feira, 1 de Agosto, aos 93 anos. Fundador da Construtora do Lena, foi uma das figuras mais marcantes do tecido empresarial português, responsável pela criação de um grupo que chegou a integrar mais de uma centena de empresas e a operar em vários mercados internacionais.

As cerimónias fúnebres realizam‑se este domingo, 2 de Agosto, na Igreja de Santa Catarina da Serra, após câmara ardente na Casa Mortuária da freguesia. Deixa um legado marcado pelo trabalho, pela visão empreendedora.

A sua história de vida começou muito antes da construção civil: ainda adolescente montou um pequeno negócio de carvão, produziu essências de alecrim e eucalipto, fez viveiros de plantas e trabalhou na agricultura. Subiu a pulso, investindo sempre na melhoria das actividades, até entrar na movimentação de terras e, mais tarde, na construção de estradas — percurso que culminaria na fundação da Construtora do Lena, em 1974.

Ao longo das décadas, envolveu a família na gestão das empresas e manteve um gabinete na sede da Lena Construções mesmo depois de passar a liderança para os filhos. Foi também presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, dirigente associativo, mecenas e fundador do jornal local Luz da Serra.

O MIRANTE distinguiu-o em 2010 com o Prémio Carreira Empresarial, numa cerimónia em Santarém, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, onde o empresário, então com 77 anos, incentivou os jovens a apostar no empreendedorismo, defendendo que “há sempre lugar para um bom negócio, mesmo em tempo de crise”.

Ao longo da vida recebeu várias condecorações, entre elas o grau de Grande‑Oficial da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, entregue pelo Presidente da República em 2006.