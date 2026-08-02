Morreu João Lourenço que deixa legado na política e no associativismo da Chamusca

Antigo vereador da Câmara da Chamusca, entre 2009 e 2013, João Duarte Lourenço destacou-se pelo trabalho nas áreas sociais e pelo envolvimento na vida associativa da freguesia de Ulme. Bandeiras municipais estarão a meia-haste este domingo, 2 de Agosto.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, decretou um dia de luto municipal pelo falecimento de João Manuel Duarte Lourenço, antigo vereador do município e figura ligada à vida comunitária da freguesia de Ulme. O luto municipal cumpre-se este domingo, 2 de Agosto, com a colocação da bandeira do município a meia-haste nos edifícios municipais, em sinal de homenagem.

João Manuel Duarte Lourenço integrou o executivo da Câmara da Chamusca entre 2009 e 2013, período em que assumiu responsabilidades nas áreas da saúde, acção social, educação e apoio à comunidade. O município sublinha a dedicação, o sentido de responsabilidade e o compromisso demonstrados durante o exercício das funções autárquicas.

O antigo vereador teve também uma participação activa no movimento associativo e no trabalho desenvolvido em benefício da população de Ulme, deixando, segundo a autarquia, um legado marcado pelo serviço público e pela preocupação com as causas sociais. João Lourenço foi durante vários anos presidente da direcção da CASULME – Centro de Apoio Social de Ulme, uma IPSS que desenvolve respostas sociais dirigidas à população idosa na freguesia de Ulme, através das valências de centro de dia, apoio domiciliário e centro de convívio, apoiando mais de uma centena de utentes.