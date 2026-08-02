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Sociedade | 02-08-2026 07:00

Novos sapadores bombeiros juram servir Tomar com sacrifício da própria vida

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Os novos profissionais dos Bombeiros do Município de Tomar assumiram publicamente o compromisso de proteger e socorrer a população sem distinções. A cerimónia, marcada pela emoção das famílias, encerrou a Escola de Recrutas 2025/2026 e reforçou a capacidade de resposta da corporação.

Os novos sapadores bombeiros do Município de Tomar prestaram, na sexta-feira, 31 de Julho, o Compromisso de Honra, assumindo perante a comunidade a responsabilidade de servir o país, cumprir os deveres profissionais e socorrer quem deles necessitar, mesmo com sacrifício da própria vida. A cerimónia solene, realizada nos Paços do Concelho, assinalou o encerramento da Escola de Recrutas 2025/2026 e o início de uma nova etapa na vida dos novos profissionais, que passam agora a integrar o corpo de bombeiros municipal.

O momento começou na Praça da República, onde o pelotão de recrutas, comandado pelo sapador bombeiro Carlos Gomes, formou perante familiares e convidados, acompanhado por uma guarda de honra. A formatura foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, seguindo depois para o Salão Nobre dos Paços do Concelho. Perante o Estandarte do Corpo de Bombeiros, os recrutas proferiram o Compromisso de Honra, cuja fórmula foi lida pelo segundo comandante, André Monteiro. Os novos sapadores comprometeram-se a honrar a causa dos bombeiros e a prestar auxílio a todos os cidadãos, sem distinção de nacionalidade, raça, religião ou condição social.

Antes do juramento, o comandante dos Bombeiros do Município de Tomar, Miguel Novais Ribeiro, leu o Código de Ética do Sapador Bombeiro, baseado nos valores do altruísmo, da eficiência e da discrição. Princípios que, sublinhou, devem orientar permanentemente a actuação dos profissionais de socorro. A cerimónia ficou também marcada pela distinção de Vitor Popescu, recruta número 403, que recebeu das mãos do presidente da câmara o prémio de melhor classificado no Curso de Sapador Bombeiro Recruta.

Um dos momentos mais emotivos ocorreu durante a colocação das divisas. Os familiares foram chamados a participar no acto, reconhecendo-se dessa forma o apoio prestado ao longo de um percurso exigente de formação e preparação. Coube ao comandante Miguel Novais Ribeiro colocar as boinas nos novos sapadores bombeiros. Na cerimónia intervieram ainda o comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, e o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão.

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