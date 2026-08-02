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Sociedade | 02-08-2026

Praia dos Pescadores transformada em lixeira após mais um fim-de-semana

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Praia dos Pescadores transformada em lixeira após mais um fim-de-semana
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As imagens da degradação da zona dos grelhadores e do parque de merendas da Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria, estão a gerar indignação. A situação reacendeu os apelos à instalação de videovigilância e ao reforço da fiscalização.

A população está indignada com as imagens que circulam nas redes sociais e que mostram o estado em que ficou a zona dos grelhadores e o parque de merendas da Praia dos Pescadores, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria.
Todos os fins-de-semana, grupos com dezenas de pessoas utilizam o espaço, mas deixam para trás lixo e garrafas partidas. Este fim-de-semana, quem esteve a conviver e a comer no local foi mais longe, deixando caixas com sardinhas, carne, vómito no chão e sacos de lixo.
A zona dos grelhadores é utilizada por pessoas de várias nacionalidades e idades, mas o estado em que o local é deixado tem vindo a agravar-se este ano.
Volta a estar em cima da mesa o debate em torno da instalação de videovigilância na Praia dos Pescadores, já abordada em reuniões da Assembleia de Freguesia, bem como a necessidade de reforçar a vigilância policial e aplicar coimas a quem deixa o espaço público no estado em que é visível nas fotografias.

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