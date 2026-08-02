Requalificação de estrada na Erra tem andado aos solavancos

A obra de requalificação da estrada que liga a aldeia da Erra à Estrada Nacional 119, interrompida há mais de um ano, deverá ser concluída em duas fases, anunciou o presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo. A primeira será dedicada à colocação do pavimento betuminoso previsto no projecto inicial, estando já aprovados os trabalhos e o Plano de Segurança e Saúde da obra. Segundo o presidente da autarquia, o empreiteiro poderá iniciar a intervenção a qualquer momento, tratando-se de uma operação considerada relativamente rápida.

Numa segunda fase, o município pretende corrigir o perfil da estrada e alargar a zona de entrada, junto à curva de ligação à EN119. As zonas de estacionamento até à entrada da aldeia vão permanecer semelhantes, no entanto, o ângulo da curva será aberto para facilitar as manobras de veículos de maiores dimensões.

Os esclarecimentos foram prestados depois de o assunto ter merecido nota dos vereadores do movimento independente Volta Coruche/25, os quais manifestaram preocupação com a ausência de desenvolvimentos visíveis numa obra que soma vários problemas ao longo dos últimos dois anos. O vereador Dionísio Mendes recordou que a suspensão dos trabalhos terá resultado do abandono da empreitada pela empresa responsável e que, na altura, foi anunciada a resolução da situação e admitida uma eventual revisão do projecto, devido às críticas relacionadas com a largura da via e com a extensa área de estacionamento prevista.

O eleito questionou o executivo sobre a eventual abertura de um novo concurso público, a revisão do projecto, o abandono formal da obra, a aplicação de sanções ao empreiteiro e a possível existência de um litígio judicial relacionado com a empreitada. “A população da Erra tem o direito de conhecer o que está a acontecer”, defendeu, considerando necessário um esclarecimento sobre uma intervenção parada “há demasiado tempo”.

A empreitada abrange cerca de 600 metros da ligação entre Vila Nova da Erra e a EN119 e inclui passeios, infraestruturas, colectores de águas pluviais, pavimentação, lancis, ciclovia e sinalização. Em Julho de 2025, a Câmara de Coruche anunciou que iria notificar o empreiteiro para retomar os trabalhos no prazo de 30 dias. Entre as tarefas que permaneciam por executar encontravam-se duas camadas de pavimento, o acabamento da ciclovia e a colocação de sinalização vertical e horizontal.

Tal como O MIRANTE noticiou à data, a interrupção deixou caixas de águas pluviais elevadas em relação ao piso e desníveis junto aos sumidouros, situações que motivaram alertas para os riscos de circulação e relatos de danos em viaturas. O projecto já tinha suscitado preocupações de camionistas no início de 2025, devido ao aparente estreitamento da via e às dificuldades que a configuração da curva poderia causar à circulação e ao cruzamento de veículos pesados.