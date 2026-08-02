Sardoal procura fundos comunitários para aliviar custos da nova creche

A Câmara de Sardoal pretende candidatar a nova creche municipal a financiamento comunitário, através dos Investimentos Territoriais Integrados (ITI), evitando que a totalidade do investimento seja suportada pelos cofres da autarquia. A intenção foi anunciada pelo presidente do município, Pedro Rosa, durante uma reunião do executivo. O autarca revelou que já abriram candidaturas na área social e mostrou-se confiante na possibilidade de obter apoio financeiro para o novo equipamento.

Pedro Rosa adiantou que a empreitada registou alguns avanços nas últimas semanas, embora tenha reconhecido que o ritmo dos trabalhos continua abaixo do desejável. O prazo contratual para a conclusão da obra termina a 31 de Dezembro e o município espera que seja cumprido. Caso a candidatura seja aprovada, parte do investimento na creche poderá ser assegurada por fundos comunitários, reduzindo o esforço financeiro inicialmente previsto no orçamento municipal.

O presidente da câmara garantiu ainda que a eventual comparticipação não implicará a retirada de verbas destinadas a outros projetos. Segundo explicou, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional passou a considerar este tipo de equipamento elegível, numa tentativa de acelerar a execução dos fundos comunitários disponíveis.