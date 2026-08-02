Sociedade | 02-08-2026 15:00
Tomar equipa todas as freguesias com meios de primeira intervenção a incêndios
Município concluiu a distribuição de 13 ‘kits’ pelas 12 freguesias e uniões de freguesia do concelho. Equipamentos permitem actuar sobre focos de incêndio enquanto os meios de socorro estão a caminho.
Tomar passou a ter todas as freguesias e uniões de freguesia equipadas com meios de primeira intervenção em incêndios rurais. A cobertura integral do concelho fica concluída com a entrega de três novos ‘kits’ à União das Freguesias de Tomar, União das Freguesias de Madalena e Beselga e freguesia da Junceira. O investimento municipal rondou os 16 mil euros e encerra um projecto iniciado em 2011. No total, o concelho dispõe agora de 13 equipamentos, sendo que a União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira recebeu dois devido à dimensão e dispersão do território.
Cada ‘kit’ é composto por um depósito com capacidade para 500 litros de água, motobomba, motor a gasolina, mangueira e agulheta. Os equipamentos são instalados em viaturas das juntas de freguesia e destinam-se a combater ignições numa fase inicial. Segundo o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, o objectivo é garantir uma actuação nos primeiros minutos após a detecção de um incêndio, antes de as chamas ganharem dimensão e enquanto os meios de socorro se deslocam para o local. A decisão de completar a cobertura do concelho foi reforçada depois da tempestade Kristin, que atingiu o território em Janeiro. Os novos equipamentos foram integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, através de protocolos entre o município e as juntas de freguesia.
Os operacionais das juntas ficam responsáveis por acções de vigilância e primeira intervenção, complementando o dispositivo municipal de protecção e socorro. A formação é assegurada pelos Bombeiros do Município de Tomar e a acção mais recente envolveu cerca de 50 voluntários. As juntas disponibilizam as viaturas e assumem os seguros e encargos de utilização. A câmara suporta o combustível utilizado, a manutenção dos equipamentos, a formação dos operacionais e o acompanhamento técnico. Com cerca de 351 quilómetros quadrados e uma vasta mancha florestal, Tomar apresenta maior vulnerabilidade em freguesias como Sabacheira, Olalhas, Serra, Junceira, Carregueiros, Casais e Alviobeira e Além da Ribeira e Pedreira.
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