706 mil euros para baixar factura energética das piscinas de Alpiarça

A Câmara de Alpiarça aprovou, por unanimidade, a ratificação do projecto de execução para a requalificação energética das piscinas municipais, num investimento de 706.253 euros. A intervenção será candidatada ao programa Alentejo 2030, que poderá financiar 85% do valor elegível. Segundo o vice-presidente da autarquia, João Formiga, o projecto prevê a substituição da iluminação existente por tecnologia LED, a instalação de novas caixilharias e de materiais isolantes para melhorar o comportamento térmico do edifício. Está ainda prevista a colocação de bombas de calor para o aquecimento da água dos tanques e das águas sanitárias.

A autarquia pretende reduzir os consumos energéticos e os custos de funcionamento de um dos equipamentos municipais que mais energia consome, ao mesmo tempo que melhora as condições de conforto para os utilizadores. O vereador da CDU, Mário Pereira, recordou que a intenção de avançar com uma intervenção semelhante já existia no anterior quadro comunitário. Na altura, a câmara optou por dar prioridade à substituição da iluminação pública do concelho por tecnologia LED. Mário Pereira considerou que as obras vão permitir melhorar as condições das piscinas municipais e representar uma poupança significativa para os cofres do município.